Il trailer della quinta e ultima stagione di You

Netflix ha rilasciato ile le prime immaginisua serie thriller psicologica “You“. Penn Badgley torna nei panni dell’affascinante ma terrificantemente Joe Goldberg. È affiancato da Charlotte Richie, Madeline Brewer, Anna Camp e Griffin Matthews. Nella primavera del 2023 è stato svelato che “You” si sarebbe concluso con la5. All’epoca, fu anche annunciato che i produttori esecutivi Michael Foley e Justin Lo avrebbero preso le redini come showrunner, con la creatrice Sera Gamble che sarebbe rimasta nella serie come produttrice esecutiva. “You” è stato lanciato su Lifetime, ma è stato cancellato dopo una sola. Netflix lo ha poi ripreso e lo show è rapidamente diventato una delle serie più popolari dello streamer. La4 è stata divisa in due parti.