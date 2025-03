Thesocialpost.it - Il sorriso di Ombretta commuove l’Italia: la lotta con la terribile malattia e quel gesto sorprendente

Leggi su Thesocialpost.it

Da gennaio,Floris, estetista di Desulo, in provincia di Nuoro, ha condiviso la suaquotidiana contro il tumore al seno sui social, guadagnando in pochi mesi oltre 30.000 follower. Ora, a 39 anni, ha deciso di mostrare al mondo cosa significhi davvero affrontare lacon coraggio.In un video, con ilsulle labbra,si riprende mentre si passa le mani tra i suoi lunghi capelli. Capelli che, a causa delle terapie, restano impigliati tra le dita, ma lei non perde mai il. Poi, senza esitazioni, prende una macchinetta da barbiere e si rasa quasi a zero, mentre si trova in una giornata di sole sulle colline di Su Filariu, nel Gennargentu.Con una felpa bianca e la scritta “No drama, please” (Nessuna tragedia, per favore),commenta il video sui social: “Volevo essere qui, a Desulo, dove sono nata e cresciuta.