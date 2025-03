Quotidiano.net - Il software smaschera le transazioni sospette

Leggi su Quotidiano.net

PUNTA A CRESCERE Mopso, startup nata a Milano nel 2021 dall’esperienza dei founder, un ex Banca d’Italia, Andrea Danielli, e un imprenditore come Enrico Fagnoni, con l’obiettivo di offrire a banche e finanziarie una piattaformamodulare per la prevenzione del riciclaggio di denaro. I prodotti di Mopso utilizzano il web semantico e l’identità digitale per semplificare i processi di compliance. In particolare, ilBrain identificae clienti a rischio integrando milioni di informazioni da fonti interne arricchite con dataset e Open Source Intelligence, mentre i suoi algoritmi effettuano ricerche di profili a rischio e analisi di rete di connessioni. Amlet rende i dati di adeguata verifica "portabili" e riutilizzabili all’interno di un ecosistema di intermediari, dopo averli tradotti in credenziali verificabili.