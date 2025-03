Veneziatoday.it - Il sindaco di Venezia partecipa al digiuno per Alberto Trentini

Sono 46 le persone che stanno digiunando oggi, lunedì 10 marzo, per chiedere il rilascio, nell'ennesimo giorno del "a staffetta" lanciato dalla famiglia e dagli amici per mantenere alta l'attenzione sul caso del cooperanteno detenuto in Venezuela dal 15 novembre.