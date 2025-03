Panorama.it - Il significato delle parole nell'era del politically correct estremo

In tangenziale c’è traffico: si procede a passo d’uomo. Quel gruppo è molto unito: lavorano come fossero un sol uomo. Il lavoro nobilita l’uomo. L’occasione fa l’uomo ladro. Uomo avvisato mezzo salvato. Tu uccidi un uomo morto. All’uomo meschino gli basta un ronzino. L’uomo propone e Dio dispone. La libreria non fa l’uomo dotto. Il tempo è galantuomo. Che cosa hanno in comune queste espressioni, proverbi e modi di dire? Semplice: potrebbero presto essere proibiti. La Commissione europea ha infatti appena varato una guida per «un linguaggio inclusivo», un linguaggio che deve essere «gender neutral». In pratica si abolisce l’«uomo». Dunque in tangenziale il traffico procederà a passo di essere che cammina. Il gruppo unito lavorerà come una persona dalle sembianze umane. Il tempo sarà galantemente fluido.