Movieplayer.it - Il San Diego Comic-Con arriva in Europa con il primo evento spinoff

Leggi su Movieplayer.it

Gli organizzatori del San-Con hanno annunciato ilufficiale che si svolgerà innel mese di settembre. Il San-Con avrà unche si svolgerà a Malaga, in Spagna, nel mese di settembre. L'appuntamento, ilapprovato dagli organizzatori della convention americana, si svolgerà dal 25 al 28 settembre. L'annuncio dell'La collaborazione con il San-Con è stata annunciata oggi in Spagna durante una conferenza stampa a cui hanno partecipato il regista e sceneggiatore Santiago Segura, alcuni politici locali, come il sindaco della citta di Malaga, e David Glanzer, che ha l'incarico di Chief Communications & Strategy Officer per l'appuntamento americano. Proprio Glanzer ha dichiarato: "Siamo estremamente entusiasti nel celebrare i .