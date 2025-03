Thesocialpost.it - Il Rosario per Papa Francesco da oggi cambia luogo e ora: tutte le novità

Da, lunedì 10 marzo,no orari e modalità per la recita deldedicato a, attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. La modifica, annunciata dalla Santa Sede, riguarda sia l’orario che ildella preghiera, che si sposterà temporaneamente al chiuso.A partire da questa settimana, ilserale per il Pontefice sarà anticipato alle 18, tre ore prima rispetto all’orario consueto, e si terrà all’interno dell’Aula Paolo VI, senza la presenza diretta dei fedeli. L’incontro di preghiera avverrà dopo la recita dei Vespri e la Meditazione degli Esercizi Spirituali, in corso in Vaticano per la Quaresima.Nonostante ilmento di sede, i fedeli potranno continuare a partecipare a distanza, seguendo la diretta trasmessa sui canali ufficiali della Santa Sede e sugli schermi posizionati in Piazza San Pietro.