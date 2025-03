Il ritorno dello stile Old Money tra skinimalisme e make-up minimalism

Leggi su .com

Life&People.it Questione di (buon) gusto: ilOldtra skinimalism e-upè tutta una faccenda di gusto, come ricorda il celebre brano ‘Taste’ della cantante Sabrina Carpenter. Gli anni passano, le mode cambiano ma è sempre la ricercatezza del garbo a prevalere e cedere il passo a trend di una rilevanza sociale tale da tornare vigorosamente a più riprese nel corso del tempo. Tra quelli più significativi che contrassegna in maniera quanto mai corroborante i di ogni social network vi è il grandedella “OldEra”.Si trattache, per eccellenza irradia con accurata eleganzala semplicità del lusso e della sontuosità. Il nome infatti vuole riferirsi ai cospicui patrimoni ereditati dai giovani rampolli delle famiglie altolocate, nella fattispecie si origina con riguardo alle nuove leve dell’upper class di una delle zone più fiorenti del continente americano: Manhattan, nevralgico distretto nonché cuore pulsante dell’economia che muove New York City.