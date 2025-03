Ilfoglio.it - Il risveglio dell’Europa

"L’elezione di Donald Trump e le prime decisioni della sua Amministrazione hanno gettato l’Europa in uno stato di turbamento e angoscia” scrive sul Figaro l’editorialista e saggista Nicolas Baverez. “Con il sostegno di un’ampia maggioranza di americani che ora vedono l’Europa come un fardello, Donald Trump sta applicando la rivoluzione Maga all’Europa e al resto del mondo. Il 26 febbraio, all’indomani della visita di Emmanuel Macron, che non ha ottenuto alcun risultato, ha deciso di aumentare i dazi doganali sui prodotti europei del 25 per cento per ridurre il deficit commerciale di 157 miliardi di dollari con l’Ue, proseguendo al contempo la massiccia deregolamentazione dei settori energetico, finanziario e tecnologico. Non pago di aver abbandonato ogni sostegno all’Ucraina e di aver costretto Kiev a ripagare gli aiuti ricevuti accaparrandosi le sue terre rare, si sta allineando alla narrativa e alla disinformazione di Mosca, in particolare all’interno del Consiglio di sicurezza dell’Onu, con una risoluzione che chiede una “pace rapida in Ucraina”, in altre parole un semplice cessate-il-fuoco senza alcuna garanzia di sicurezza per Kiev.