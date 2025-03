Panorama.it - Il riarmo vola in borsa

Armin Papperger, 62 anni, chioma bianca e sguardo intenso, è uno dei pochi tedeschi che può rallegrarsi per l’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca. Per due ragioni: la prima è che ora gli europei dovranno difendersi da soli e comprare quindi più armi. La seconda è che il manager tedesco non rischia più di essere ammazzato. Già, perché Papperger, amministratore delegato del produttore di armi Rheinmetall, doveva essere assassinato dai russi: il complotto per eliminare lui e altri dirigenti dell’industria della difesa in tutta Europa che sostenevano l’Ucraina, è stato scoperto e sventato lo scorso anno dai servizi segreti americani e tedeschi. Il piano per uccidere il capo della Rheinmetall era il più maturo, ma ora è improbabile che il manager finisca di nuovo nel mirino di un killer: dopo l’avvicinamento tra Trump e Vladimir Putin la pace sembra vicina e al Cremlino conviene abbassare la tensione.