Quotidiano.net - Il quadro rubato del Solario diventa un caso: ecco perché la vedova inglese non vuole restituirlo

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 10 marzo 2025 – Un dipinto italiano scomparso dal Museo civico di Belluno nel 1973untra Italia e Inghilterra. Una battaglia culturale ancor prima che legale. L’opera, ritrovata qualche anno fa, si trova al momento nella villa di unabenestante a Norfolk, in Inghilterra. E da lì, al momento, nessuno sembra in grado di farla rientrare in Italia. L’avrebbe comprata “in buona fede” il suo ex marito e ora Barbara de Dozsa sostiene di essere la legittima proprietaria. Nonostante le pressioni dell’Interpol e dei Carabinieri italiani, la donna non intende restituire l’opera. La ricomparsa del dipinto È la ‘Madonna col Bambino' di Antonio, pittore di scuola veneziana del XVI secolo, l’opera protagonista della vicenda. Ilsi riapre nel nel 2017, quando il dipinto viene messo all'asta su un sito britannico.