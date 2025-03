Ilgiorno.it - Il processo sul mattone a Usmate. È l’ora delle richieste di condanna

Leggi su Ilgiorno.it

Lediper l’ex responsabile dell’Ufficio tecnico Antonio Colombo e per gli imprenditori Galdino e Donato Magni e Antonella Cantù. Le presenterà oggi all’udienza preliminare davanti alla giudice del tribunale di Monza Silvia Pansini, il pm della Procura di Monza Carlo Cinque per gli imputati della presunta corruzione urbanistica al Comune diVelate che hanno chiesto ilabbreviato. Un rito alternativo, che prevede lo sconto di un terzo della pena in caso di, la cui richiesta da parte del funzionario Antonio Colombo ha cancellato il ruolo di responsabile civile del Comune chiesto dai promissari acquirenti degli appartamenti del cantiere sequestrato al coimputato costruttore Alberto Riva per avere un risarcimento dei danni per le abitazioni dove non possono entrare.