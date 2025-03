Iodonna.it - Il primo finalista è al centro delle polemiche per i suoi atteggiamenti, nel corso della puntata l'elezione della terza finalista

Leggi su Iodonna.it

Nuovi scontri e nuove sorprese attendono i concorrenti del Grande Fratello, che tornano in diretta stasera alle 21.35 circa su Canale 5 con una nuova. Neldel 38esimo appuntamento con il reality show targato Endemol Shine Italy si scoprirà anche chi sarà ladi questa edizione, dopo Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi. Grande Fratello 2024/2025: chi sono i concorrenti X Leggi anche › “Grande Fratello”, eliminato Federico Chimirri: «Me ne vado contento, sono felice» Grande Fratello, anticipazioni diretta 10 marzo 2025In lizza al televoto per vincere un biglietto per la finale sono in 5: Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma.