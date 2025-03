Secoloditalia.it - Il “prigioniero” Alemanno: la sua reclusione grida alla nostra coscienza

Non riesco a non pensare a Gianni. Lo faccio spesso. E ben prima della sua pubblica lettera dal carcere. Sicuramente, per inconsci motivi affettivi e politici che a destra si fondono nelle vite delle persone: scampoli strascicati di storia collettiva, anche quando non ci sono più rapporti politici da anni; neppure quelli personali, che si smarriscono con l’assenza di frequentazioni. L’uomo ha sbagliato nell’avere disobbedito a normative penitenziarie e prescrizioni magistratuali che – con una “crudeltà” risparmiata agli autori di crimini efferati – lo hanno portato dietro le sbarrevigilia di Capodanno.Quel residuo del teorema di Mafia CapitaleLa sua condanna, al tempo, mi sembrò il residuo “coatto” di un carico pesantissimo che poi la stessa magistratura è stata costretta a cancellare: il teorema di Mafia Capitale – la connection fascio-mafiosa che infangava non solo lui, ma tutta la storia della destra – é statafine “giustiziato” dagli stessi giudici; un azzardo della Procura di Roma, allora guidata da Giuseppe Pignatone, il quale adesso è accusato in Sicilia di connivenza con imprenditori mafiosi: una sorta di contrappasso dantesco da cui spero esca intonso come il suo ex imputato.