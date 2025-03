Sport.quotidiano.net - Il post-partita del coach sloveno: "Non abbiamo sfigurato. Dopo Napoli nessuno ci prenderà sotto gamba». Okorn: "L’energia è ok, ma serve più qualità»

"Congratulazioni a Brescia che è sempre stata in controllo – dice– tranne alcuni momenti in cui siamo riusciti a metterlipressione. Ringrazio i tifosi che sono stati fantastici come sempre". Attacca così il. Il grazie poi è rivolto anche alla sua truppa "anche se in certi momentifatto scelte non di. Volevamo accontentare i tifosi andando forte, sul 33-33commesso alcune sciocchezze che hanno consentito a Brescia di fare un break di 10-0 e contro certe squadre questi errori non si possono fare. Giocare con tanta grinta in casa è più facile perché hai il pubblico dalla tua parte ma dobbiamo imparare ad essere più pazienti, stare negli schemi e ognuno nel suo ruolo.va bene ma ci vuole anche la".punta molto su questo aspetto, sullanelle giocate e nelle scelte, ma va anche detto che Brescia aveva preparato bene lamontando una marcatura di ferro su Forrest e Paschall che infatti hanno avuto vita difficile.