Il piano Ue per l’energia rischia di affondare senza soluzioni di mercato

Il Centro per la Politica Europea (Cep), in collaborazione con la Fondazione Konrad Adenauer Italia, ha recentemente pubblicato una serie di Paper divulgativi a cura di Andrea De Petris che offrono una panoramica chiara e completa sulla situazione politica in Germania a fronte delle elezioni del 23 febbraio 2025. Questa pubblicazione si propone di fornire un quadro informativo agile ma esaustivo sulla politica tedesca, analizzando le peculiarità dei principali partiti politici e il processo di formazione del governo a seguito delle elezioni.I Paper esplorano la storia politica recente della Germania, le differenze tra i partiti offrendo una valutazione delle potenziali implicazioni politiche post-elettorali, con particolare attenzione agli sviluppi che potrebbero influenzare l’Europa nel suo complesso.