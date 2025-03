It.insideover.com - Il piano di Israele per Gaza: via tutti i palestinesi entro 450 giorni. Parola di Smotrich

Bezalelha individuato la strada che porta alla risoluzione del conflitto di, ovvero “l’esodo scaglionato e controllato” didella Striscia. Non si tratta dei soliti deliri del ministro delle Finanze, che pure è noto per i suoi discorsi deliberatamente razzisti, perché stavolta quanto annunciato dal leader di Sionismo Religioso ha trovato ampio appoggio tra altri partiti della coalizione di Governo, che stanno lavorando congiuntamente alla “creazione di un’amministrazione per l’emigrazione”. Si tratterebbe di un dipartimento con un compito ben preciso, ovvero quello di “supervisionare l’esodo deida”, in modo “controllato e cadenzato”.“Espellere 5milaal giorno”La notizia, anticipata da Ynet il mese scorso, è stata ripresa da tutta la stampa israeliana, a seguito dei dettagli del “” emersi durante il cosiddetto “Caucus della Terra di” alla Knesset.