Quotidiano.net - Il Pd alla resa dei conti. Unità del partito a rischio. Il vero nodo è il riarmo Ue

L’di facciata del Pd è al capolinea. Sicuramente di nome, ma probabilmente anche di fatto. Perché la posizione critica, per non dire dissidente, assunta dsegretaria Elly Schlein sul piano di ReArm Europe è destinata solo a due sbocchi. O pervenire a più miti consigli, all’insegna dell’europeismo fondativo del Pd e fortemente propugnato dall’alta autorità morale del Quirinale, o deflagrare in un rottura che potrebbe persino pgire forme di separazione. Il primo fondatore Romano Prodi, del resto, spiega che il"è una tappa per arrivaredifesa comune", che se si fosse già fatto la Russia non avrebbe attaccato e ormai "l’America ha unito gli europei". Quando si comincia a parlare di guerra, del resto, non ci sono vie d’uscita. Molto più che in tema di referendum sul lavoro e l’articolo 18.