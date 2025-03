Linkiesta.it - Il patriarcato di Zalone, e i giusti timorosi di ridere per la ragione sbagliata

Mi sento in colpa. Mi sembra di non essere stata abbastanza sensibile verso uno dei più terribili drammi del presente: quello di chi dovrebbe essere Pirandello ed è invece la vecchia pittata. Mi sembra di non aver solidarizzato a sufficienza con gli autori comici scarsi che, quando Checcodecide di lavorare per qualche minuto, non hanno un mancamento causa invidia, come sarebbe sano e ovvio, ma ne hanno uno causa ideologia.Da che parte sta Luca Medici, si chiedono costoro, convinti che fared essere ideologici siano due posizionamenti compatibili. Come la pensa, orsù, sia più chiaro. È con noi o contro di noi, ce lo dica prima che ci venga da. Una volta c’era il partito, a dare istruzioni, ma di com’è ridotto il partito non c’è neanche bisogno di parlare, e adesso al povero aspirante giullare con pretese ideologiche resta l’autogestione, e quindi che fare, con Checco:o indignarsi?Cinque anni e mezzo fa, era praticamente tutto uguale.