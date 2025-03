Davidemaggio.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 10 al 14 marzo 2025: La GMM ‘brucia’ la concorrenza

© Us RaiA Il, si intensifica latra i due grandi magazzini milanesi. La GMM, infatti, decide di anticipare l’uscita della collezione per danneggiare il. Nel frattempo tiene ancora banco il mistero su Adelaide. Maggiori info su quello che accadrà nelleche seguono. Ilè in onda dal lunedì al venerdì alle 16:05 su Rai1 e in streaming in diretta e replica on demand su RaiPlay.Ilda lunedì 10 a venerdì 14Lunedì 10: fervono i lavori per la nuova collezione alL’infermiera di Adelaide non ha saputo aiutare Umberto a ritrovare la contessa. Mentre alle veneri organizzano il lavoro per l’uscita della nuova collezione, alla GMM arriva una figura di spicco del mondo della moda che fa un’offerta alla Furlan.