Quotidiano.net - Il Papa migliora (e governa): "Ma il quadro resta complesso"

Accetta la rinuncia di un vescovo tedesco, riceve la visita dei suoi due più stretti collaboratori, il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, e il sostituto, monsignor Edgar Peña Parra, si collega in video per seguire gli Esercizi spirituali della Curia romana. Si avvicina il dodicesimo anniversario di pontificato diFrancesco, il prossimo 13 marzo, e pur nella “clausura” della degenza al decimo piano del policlinico Agostino Gemelli, Bergoglio continua a lavorare e dare, come può, il suo indirizzo alla Chiesa. I medici registrano lievimenti, "una buona risposta alla terapia" ma in via prudenziale ancora non sciolgono la prognosi. Vogliono aspettare di avere maggiori elementi per poter dire se Francesco, ricoverato dal 14 febbraio scorso, ha effettivamente intrapreso la risalita o se si tratta di una stabilizzazione ancora fragile.