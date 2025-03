Agi.it - Il Papa al Gemelli. Tra gli uomini della security e le incursioni dei complottisti

AGI - Sono in tre, discreti anche se piuttosto visibili, glial piano terra del Policlinicoa controllare il corridoio del 'Comprehensive Cancer Center' da cui si accede alle scale e all'ascensore che portano al decimo piano 'Solventi 1' dove è ricoveratoFrancesco dal 14 febbraio. Un lavoro da fare con professionalità e discrezione per evitare che il quotidiano fluire di pazienti possa subire interruzioni o problemi. E sembra che finora tutto sia andato bene, malgrado i. Tanti giorni, ad oggi sono 25, nessuna immagine né messaggio (a parte un vocale estremamente sofferente di un paio di giorni fa in spagnolo) da parte del Pontefice più mediatico di sempre ha scatenato i cultori delle teorie del complotto di casa nostra: "Non ve lo dicono, maFrancesco è morto da giorni.