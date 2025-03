Agi.it - Il Papa al Gemelli, presto per ipotizzare un ipotetico rientro a Santa Marta

Leggi su Agi.it

AGI - È possibileun bollettino medico a giorni alterni", se la condizione clinica diFrancesco continua a essere stabile. Lo riferiscono fonti vaticane, aggiungendo che èper poter parlare di undel Pontefice a". La prognosi, aggiungono le fonti, "è ancora riservata", nonostante i lievi miglioramenti e la stabilità del quadro clinico. Le stesse fonti, per quanto riguarda l'alimentazione, ribadiscono che il Pontefice "può mangiare cibi solidi". La sala stampa dellaSede ha confermato che il Pontefice per l'ossigenazione "sta continuando ad alternare l'ossigeno ad alti flussi di giorno, i naselli, e la ventilazione meccanica non invasiva, la maschera che gli copre naso e bocca, di notte". La sala stampa conferma anche che per l'ossigenazione Bergoglio "sta continuando ad alternare l'ossigeno ad alti flussi di giorno, i naselli, e la ventilazione meccanica non invasiva, la maschera che gli copre naso e bocca, di notte".