Agi.it - Il palo dove rimase incastrato e morì Ramy smaltito dall'azienda dei rifiuti

Leggi su Agi.it

AGI - Ilsemaforico sotto al quale venne trovato morto il 19enne di nazionalità egizianaElgaml, al termine di un inseguimento dei carabinieri avvenuto la notte del 24 novembre 2024, è stato smantellato e'Amsa, l'deidi Milano, come testimoniano le fotografie agli atti dell'inchiesta della procura. E' quanto si apprende in ambienti investigativi. Dell'esistenza di questoaveva più volte chiesto conto ai magistrati l'avvocata Barbara Indovina, che assiste i familiari del giovane passeggero dello scooter guidato da Fares Bouzidi e lungamente inseguito dai carabinieri per non essersi fermato. Secondo la legale, il, "elemento fondamentale" da analizzare per ricostruire la dinamica dell'incidente, sarebbe dovuto essere sequestrato nell'imminenza dei fatti.