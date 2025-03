Serieanews.com - Il nuovo Milan di Allegri sta nascendo: subito tre cessioni

Ilè pronto alribaltone: panchina affidata a Maxtre addiiIldistatre(Ansa Foto) – SerieAnewsUltime 10 giornate di campionato poi calerà il sipario su una stagione che per ilsta rasentando il disastroso. Anzi, forse il fondo è stato toccato e pure raschiato vista la posizione in classifica dei rossoneri. Nella scorsa stagione il secondo posto con Stefano Pioli, poi l’addio al tecnico parmigiano e la decisione di aprire uncorso.Quello inaugurato da Paulo Fonseca in panchina: una scelta votata anche per il bel gioco e per provare a vincere ancora, dopo il clamoroso scudetto di tre stagioni fa. Il tecnico lusitano è però durato in panchina la miseria di cinque mesi. I risultati non erano certo entusiasmanti ma nemmeno osceni.