Il nuovo James Bond sarà donna o americano? Amazon promette che non ci saranno stravolgimenti

La conquista del colosso dell'e-commerce del controllo della saga cinematografica sta facendo tremare tutti i suoi fan storici Il personaggio di- ora sotto il controllo creativo diMGM Studios dopo l'acquisizione dai produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson - rimarrà un uomo e britannico (o quantomeno del Commonwealth), secondo quanto riportato con sicurezza dai media britannici. Il Daily Mail, infatti, ha riportato che, in seguito alle speculazioni su come il personaggio di 007 si evolverà con, è stata diffusa una nota interna allo studio "che stabilisce che la spia non cambierà genere o nazionalità".è una delle grandi icone del grande schermo fin dalla sua prima uscita in Licenza di .