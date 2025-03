Sport.quotidiano.net - Il notiziario. Turno infrasettimanale. Bucchi sogna il poker

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nel girone B di Lega Pro è già vigilia di campionato. Domani, infatti, è in programma ilvalevole per la 31esima giornata. Si giocano tutti le partite senza posticipi in due fasce orarie (18,30 e 20,45). Oltre alla gara del comunale tra Arezzo e Carpi, nel tardo pomeriggio si disputano anche Legnago Salus-Rimini, Perugia-Torres, Pianese-Spal, Pineto-Milan Futuro e Pontedera-Pescara. All’ora di cena invece toccherà a Campobasso-Ascoli, Lucchese-Virtus Entella, Ternana-Sestri Levante e Vis Pesaro-Gubbio. Sulla carta,favorevole per le due contendenti alla promozione diretta, Entella e Ternana: la capolista fa visita a una Lucchese in pieno caos societario con la zavorra del -6, mentre Le Fere ospitano al Liberati il fanalino di coda Sestri Levante. In zona playoff trasferta insidiosa per la Torres a Perugia.