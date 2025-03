Ilfattoquotidiano.it - Il nostro è un Paese obsoleto e sismico: come si può pensare di realizzare 28 reattori nucleari?

di Enza PlotinoEsiste qualcuno sano di mente in Italia che pensa che il, in cui non si riesce a localizzare un sito per i rifiuti radioattivi da ben 14 anni, unormai industrialmente, con un territorio pianeggiante e costiero densamente abitato, con vaste aree a elevato rischioed altre molto estese esposte a rischi di alluvioni e di frane, possa localizzare, progettare, finanziare e costruire 28? Perché per produrre il 20% di elettricità da nucleare al 2035 servirebbero 28 centralida 300 MW.Il ddl del governo Meloni, quello del “nucleare sostenibile”, non ci dice peròfacciamo, fino al 2035, frenando lo sviluppo delle rinnovabili, a pagare il gas e le bollette elettriche arrivate alle stelle. Una follia adatta solo a far contente quelle imprese dormienti che non si sono mai rassegnate alla speranza di potersi rimettere in pista al momento opportuno e, in barba alle decisioni che unintero ha preso con un referendum, poter avviare la costruzione di centralia fissione, molto costose e che generano rifiuti altamente radioattivi e pericolosi per migliaia di anni.