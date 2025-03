Movieplayer.it - Il Nibbio, la vera storia che ha ispirato il film

Venti anni fa l'agente del SISMI Nicola Calipari morì mentre stava per riportare a casa la giornalista de Il manifesto Giuliana Sgrena, rapita a Baghdad il 4 febbraio 2005. Oggi quellaviene raccontata da Alessandro Tonda. Novecento sono i metri che separavano la Toyota Corolla con a bordo la giornalista italiana Giuliana Sgrena e gli agenti del SISMI Nicola Calipari e Andrea Carpani, dall'aereo che li avrebbe dovuti riportare in Italia. Il 4 marzo 2005, l'inviata de Il Manifesto, a Baghdad per realizzare un servizio sui profughi di Falluja, era stata appena liberata dai servizi segreti italiani dopo un mese di prigionia nelle mani di un gruppo di jihadisti, ma sulla strada verso l'aeroporto l'auto si imbatte in un posto di blocco statunitense che gli scaraventa addosso una raffica di colpi da mitragliatrice.