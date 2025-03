Terzotemponapoli.com - Il Napoli vince e convince

Leggi su Terzotemponapoli.com

Unda “anema e core”, come chiedevano i tifosi con la coreografia di inizio match, torna are e a conre nel momento in cui c’è più bisogno. Così scrive Sportmediaset oggi. E continua. Conte e i suoi rompono il digiuno infinito col ritorno al successo che mancava da un mese e mezzo, cinque gare senza i tre punti che hanno di fatto “regalato” all’Inter la possibilità del sorpasso in classifica. Ma una vittoria, quella ottenuta contro la Fiorentina al Maradona, che manda un chiaro messaggio alla squadra di Inzaghi: gli azzurri ci sono e non molleranno fino alla fine.Ilin una corsa Scudetto imprevedibileLa corsa scudetto in un campionato quanto mai imprevedibile, continua. Nuovo capitolo, il 28esimo, del libro della Serie A 2024-2025 delche dopo momenti di difficoltà torna a sorridere.