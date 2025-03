Ilnapolista.it - Il Napoli ha ritrovato compattezza dopo gli infortuni

IlhagliI risultati della 28esima giornata sono particolarmente significativi per molti aspetti: la lotta per lo scudetto si conferma a tre (la Juve si è definitivamente autoesclusauna sconfitta epocale). L’Inter ha faticosamente vinto contro l’ultima in classifica, l’Atalanta ha dato una lezione di gioco da ricordare da parte di chi l’ha subita e ilha confermato la sua forza rispetto ad un avversario di qualità e voglioso di riscatto.A questo punto, cioè quando rimangono solo dieci giornate alla fine, si possono azzardare giudizi e formulare qualche pronostico. Il campionato è ormai un fatto privato die Atalanta perché, con i gravosi impegni delle coppe e con la stanchezza evidente di molti giocatori importanti, riteniamo che non sarà facile per l’Inter mantenere gli attuali punti di vantaggio.