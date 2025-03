Ilnapolista.it - Il Napoli è tra le 50 squadre europee che guadagnano di più dai biglietti allo stadio

Leggi su Ilnapolista.it

La Uefa ha reso noto quanto guadagna ogni club dagli incassi, daiinsomma. Marca ha stilato una sorta di classifica delle 50più remunerative al botteghino, in Europa. C’è anche il.Con una media di un milione e mezzo di euro a partita ilè al 33simo posto di questa graduatoria, davanti a moltissimi club di Bundesliga, ma anche inglesi e spagnoli. Non è però la squadra italiana che guadagna di più: incassano di più la Roma (2,4 milioni a partita), la Juve e l’Inter (2,7), e il Milan (3,1).Sul podio in Europa ci sono il Real Madrid con una media di 7,4 milioni di euro a match, il Psg (7,3) e l’Arsenal (6,1).L'articolo Ilè tra le 50chedi più daiilsta.