Il Napoli di Conte ha la seconda miglior difesa d'Europa, solo l'Atletico Madrid ha fatto meglio

, la curaha funzionatoA dieci giornate dalla fine del campionato, ilè secondo a unpunto dall’Inter e ha ladella Serie A.23 i gol subiti. Fino a domenica sera questo primato apparteneva alla Juventus ma i bianconeri hanno incassato quattro gol dall’Atalanta e ora hanno 25 gol subiti. Terza è l’Atalanta con 26. Quarta l’Inter con 27. Le prime quattro divise da cinque gol. Nell’anno del terzo scudetto gli azzurri hanno incassato 28 gol nell’arco dell’intero campionato. Per uguagliare i 23 gol al passivo dobbiamo arrivare alla 35esima giornata quando i partenopei già scudettati persero 2-0 sul campo del Monza. Nella stagione 2022-2023 ildi Spalletti arrivò alla 29esima giornata con 20 reti subite, tre in meno rispetto al campionato in corso.