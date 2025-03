Trentotoday.it - Il mondo della politica piange Giorgio Burlini

Lutto nella conca del Tesino, dove venerdì 7 marzo si è spentoall’età di 87 anni. Nel corsosua vita, è stato un punto di riferimento per l’intera comunità tesina, in particolare nel paese di Pieve, dove ha lavorato per decenni come assessore comunale e vicesindaco.