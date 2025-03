Amica.it - Il meta-teatro di Alessandro Michele: la sfilata A/I 2025-2026 di Valentino

Per laA/Iditrasforma un bagno pubblico piastrellato di rosso in un palcoscenico dove mettere in scena la sua personale riflessione sull’intimità.Intitolata Le-Théâtre des Intimités, la collezione ci pone una questione: è davvero possibile spogliarsi delle maschere che indossiamo quotidianamente? I modelli escono ed entrano in scena attraverso le porte del “bagno” Rosso. E la passerella si trasforma in ciò che il direttore creativo definisce “un contro-luogo”: uno spazio che neutralizza e sospende il dualismo tra ciò che è intimo e ciò che è esposto.Un dimensione che si riflette sui look effetto lingerie, costruiti sulla stratificazione di pizzi dai colori chiari e trasparenze. Come il primo look con il lace body rosa sovrapposto alle coulottes pistacchio e ai collant leggerissimi, decorati da motivi floreali.