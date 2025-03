Fanpage.it - Il messaggio di re Carlo e Kate per il Commonwealth Day: l’anno scorso erano assenti per il cancro

sia il Sovrano che la Principessa del Galles saltarono l'evento più importante del calendario reale, a seguito delle rispettive diagnosi di tumore. IlDay celebra ogni anno l'associazione di 56 Stati membri del Reame britannico. Il tema scelto per quest'anno è Together We Thrive (“Insieme prosperiamo”).