Cultweb.it - Il megalodonte? Ecco com’era in origine (meno massiccio di quanto si pensava)

Il, uno degli squali preistorici più affascinanti, ha dominato gli oceani tra 23 e 3,6 milioni di anni fa. Per molto tempo, il suo aspetto è stato immaginato come una versione gigantesca del grande squalo bianco, ma una recente ricerca suggerisce un’immagine ben diversa. Grazie all’analisi di fossili e al confronto con 165 specie di squali attuali ed estinti, gli scienziati hanno ridefinito la sua morfologia: era più lungo e slanciato, con un corpo idrodinamico simile a quello dello squalo limone.La difficoltà di ricostruire l’aspetto delderiva dal fatto che, come tutti gli squali, il suo scheletro era costituito principalmente da cartilagine, che si decompone nel tempo. Gli unici resti fossili rinvenuti sono denti e vertebre. Uno dei ritrovamenti più completi è una colonna vertebrale parziale lunga 11 metri, scoperta in Belgio.