Il Mattino | Napoli non si nasconde più

Il: “non sipiù”">Il conto alla rovescia per lo scudetto è ufficialmente partito e ilnon sipiù. Il successo contro la Fiorentina ha rappresentato il segnale che lo spogliatoio crede nelle proprie potenzialità e vuole giocarsi al massimo le dieci finali che restano da qui alla fine della stagione. Come sottolineato da Ildi, la vittoria ha dato nuova spinta all’ambiente, che continua a inseguire un sogno coltivato nel cuore di tutta la tifoseria.L’unico rammarico della serata è il mancato clean sheet per Alex Meret, che avrebbe siglato il tredicesimo stagionale. Un dettaglio, comunque, all’interno di una prestazione da incorniciare. «C’era voglia di continuità dopo la buona prova contro l’Inter – ha spiegato il portiere – il mister ce l’aveva chiesto e nel primo tempo abbiamo comandato tanto il gioco».