Il magico mondo di Lucia. La forza innata delle donne e la raffinatezza orientale

Piazza si dedica da oltre 18 anni all’insegnamento di discipline legate alla pittura, alla decorazione e al restyling del mobile. Il suo percorso è iniziato in un piccolo laboratorio in provincia di Treviso, dove ha dato vita ai suoi primi progetti, sperimentando tecniche nuove e sviluppando uno stile personale che combina materiali eterogenei e approcci innovativi. La sua passione è nata come antidoto alla monotonia di un lavoro d’ufficio durato 17 anni, fino a diventare una scelta di vita coraggiosa che l’ha portata ad aprire il suo laboratorio artistico. Tra i protagonisti di Creattiva 2025,offrirà le sue competenze in una serie di laboratori dedicati alla pittura decorativa e alla realizzazione di tele artistiche. Tra questi, il laboratorio “Tela Pop Art – Ladella Donna“, opera che celebra l’energia femminile con colori vividi e contrastanti, e il laboratorio “Tela Geisha Giapponese – Eleganza e Mistero“ che esplora ladella culturacon tecniche miste e carte inedite.