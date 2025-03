Ilrestodelcarlino.it - Il Lentigione segna e amministra. Sconfitto l’ambizioso Altopascio

1 TAU(3-5-2): Gasperini (50’ Pagani); Capiluppi, Lombardi, Gobbo (48’ Maggioli); Cavacchioli, Pari, Battistello, Nappo, Alessandrini (44’ Bonetti); Nanni; Pastore (40’ Babbi). A disp.: De Marco, Sabba, Grammatica, Manco, Mordini. All. Cassani.TAU(3-4-1-2): Cabella, Biagioni (52’ Lucchesi), Belluomini (64’ Carcani), Zanon; Sichi (86’ Grossi), Bartelloni (57’ Manetti), Bernardini, Atzeni, Bongiorni (93’ Bagnoli); Motti, Andolfi. A disp.: Azioni, Pierallini, Tofanelli, Nesti. All. Venturi. Arbitro: Palmisano di Saronno (Citarda e Tinelli). Rete: 11’ st Lombardi. Note: spettatori 250 circa. Ammoniti Nappo, Belluomini, Motti. Angoli 7 a 5, rec. 0+9. Una bella vittoria: ilsconfigge per 1 a 0 la terza della classe, un Tauche si dimostra un ostacolo concreto per i ragazzi di Cassani, ma che poi deve capitolare all’11’ della ripresa.