Gamberorosso.it - “Il lavoro nei ristoranti deve diventare il nostro hobby, non il modo in cui ci manteniamo”. La svolta di René Redzepi: il Noma 3.0 sarà solo un pop up

«Ilneiil, ilin cui ci divertiamo e non quello in cui ci» dicenel raccontare il3.0: non pi ristorante tradizionale, ma un pop up aperto al massimo tre mesi l'anno (formula già sperimentata all'estero), come un laboratorio dove testare le idee. Punto e a capo, quindi: iluna sorta di centro di innovazione gastronomica in cui il ristorante è uno degli elementi, insieme ad altri: nonalimenti, ma anche media, pubblicazioni, documentari.Non è una novità: nel 2023ha annunciato che avrebbe chiuso ilcosì come lo abbiamo conosciuto fino a ora. Un po' come era già successo nel 2015 per il trasferimento nel locale attuale. Anche stavoltaparlava di una trasformazione. In quale direzione, però, non era dato sapere.