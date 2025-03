Thesocialpost.it - “Il Grande Fratello va chiuso”: l’esposto del Codacons contro il programma

Ilha presentato un espostoil, chiedendo la sua sospensione. L’associazione ha richiesto l’intervento dell’Agcom, accusando il reality condotto da Alfonso Signorini, in onda su Canale 5 da settembre, di trasmettere comportamenti violenti. Il motivo principale riguarda il comportamento di uno dei concorrenti, Lorenzo Spolverato, il quale, secondo quanto riportato nel documento diffuso dal giornalista Gabriele Parpiglia, avrebbe mostrato atti di aggressività fisica e verbale, come calci e pugnimuri e divani, oltre a utilizzare espressioni volgari, soprattutto nei confronti delle donne. Nonostante le numerose richieste di squalifica da parte dei telespettatori, al momento non sono state prese decisioni drastiche.La richiesta deldi chiusura delNel documento, l’associazione chiede all’Agcom di prendere “provvedimenti urgenti” e di intervenire per la chiusura del, invocando l’articolo 37 del Testo unico per la fornitura di servizi media audiovisivi, che vieta la trasmissione di contenuti violenti in televisione.