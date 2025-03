Tutto.tv - Il Grande Fratello chiude per sempre? Spunta un documento riservatissimo

Le ultime edizioni del, purtroppo, si stanno rivelando alquanto fallimentari, sia dal punto di vista dei contenuti, sia per alcuni episodi che si verificano che, di conseguenza, dal punto di vista degli ascolti. Malgrado questo, però, Mediaset continua a mandare in onda tale reality show arrivando ad accaparrarsi tantissime critiche. In queste ore, però, sul web èto unche sta generando un certo sgomento. In esso pare ci siano delle informazioni inerenti le sorti della trasmissione condotta da Alfonso Signorini. Pare, infatti, che si stia seriamente prendendo in considerazione la chiusura dello show in maniera definitiva o, perlomeno, per un bel po’ di tempo. Il Codacons redige unfinalizzato alla chiusura del: cosa sta succedendoIlrischia davvero dire per? Questa è l’indiscrezione che sta circolando in rete in queste ore e che sta generando un certo sgomento.