Anteprima24.it - Il Gattopardo, nell’ultima serie Netflix c’è anche un irpino

Tempo di lettura: 2 minutiCi sono attori della portata di Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Deva Cassel, Saul Nanni e poi c’è il giovane Manuel Severino direttamente da Altavilla Irpina, tra i protagonisti di una delle nuove, Il, basato su uno dei più grandi romanzi italiani.A complimentatsi con Manuel, il sindaco di Altavilla, Mario Vanni: “Altavilla Irpina sul grande palcoscenico internazionale! Con grande orgoglio voglio celebrare il talento di Manuel Severino, giovane attore altavillese che in questi giorni è tra i protagonisti della“Il”, disponibile sue visibile in tutto il mondo.Questa prestigiosa produzione italo-inglese, ispirata all’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, vede la partecipazione di attori di altissimo livello come Kim Rossi Stuart e porta sullo schermo una delle opere più iconiche della nostra letteratura.