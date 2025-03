Ilnapolista.it - Il futuro di Conte a Napoli? Se il club non investirà su mercato e strutture, potrebbe lasciare dopo un anno (Sky)

Leggi su Ilnapolista.it

Ildi? Dipende dalla volontà didi investire sule sulle(Sky)A Sky Sport Massimo Ugolini fa il punto suldi Antonioche ha sì un contratto di tre anni ma che comunquesalutare ila fine.Gli riportano le frasi di Di Canio, il concetto espresso dall’ex laziale è che sedovesse vincere lo scudetto,andar via subito.Chiedono a Ugolini se ildidipenderà dal risultato finale in Campionato. La sua risposta è no.Dice Massimo Ugolini:«No. Non penso che ildidalla vittoria o meno dello scudetto. Credo che ildidipenderà dalla volontà deldi assecondare Antonio: una progettualità a medio termine, investimenti nelcalcio, un progetto legato al centro sportivo.