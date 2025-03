Ilrestodelcarlino.it - Il Fosso spreca, ma esce tra gli applausi

forsempronese 0 l’aquila 1927 0 FORSEMPRONESE 1949 (4-4-2): Bianchini; Bianchi, Urso (25’ st Riggioni), Giunchetti, Procacci; Amerighi, Conti, Pandolfi R. (28’ st Pandolfi L.), Podrini (35’ st Thiane 6; Casola (43’ st Bucchi ng), Borso (31’ st Pagliari L. ). All. Fucili. L’AQUILA 1927 (4-4-2): Michelin, Gueli, Alessandretti, Brunetti, Di Santo; Del Pinto (35’ st Maglione), Zuccherato (22’ st Belloni), Giampaolo (41’ st Russo ng), Barberini; Banegas, Persano. All. De Fedudis. Arbitro: Aurisano di Campobasso 6. Note: ammoniti: Prodrini, Casolla, Persano; espulso al 40’ st Barberini per doppia ammonizione. Per illa ciliegina sulla torta ci sarebbe stata se Lorenzo Pagliari fosse riuscito a concretizzare la clamorosa occasione che gli si è materializzata sul piede a tempo ormai scaduto, era il 48’ della ripresa, ma poco male.