Casertanews.it - Il forum dei giovani cambia rotta: per la prima volta vertice tutto al femminile

Leggi su Casertanews.it

Un importantemento per ildeidi Villa Literno, che, dopo un anno e mezzo dalle elezioni per il suo rinnovo, vede per ladue donne ai vertici: Giulia Negro, nella carica di Presidente, ed Assunta Sacchetta, in quella di Vicepresidente. Le due, già.