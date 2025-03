Lettera43.it - Il flirt dei meloniani con Luca de Meo e le altre pillole del giorno

«È bravissimo». «Il numero uno». «Il futuro è lui». Ilo adorano. Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, ci va d’accordo, e con lui firma intese “di gran corsa”. Il protagonista si chiamade Meo, è il ceo italiano di Renault, classe 1967, e tra i Fratelli d’Italia tanti (e tante) lo vorrebbero, un, al governo, in un posto chiave. Magari al posto di Adolfo Urso, a via Veneto, nella sede del Mimit, il ministero delle Imprese e del Made in Italy (ma non ditelo all’attuale capo del dicastero). Descalzi ha fatto tornare Eni in Formula 1 grazie a de Meo, con una partnership pluriennale «per aprire nuove strade nello sviluppo della mobilità sostenibile», con loghi ben visibili sulla monoposto Alpine. «E poiconosce le lingue, è smart, ha una mente vivace, un futuro in politica potrebbe non mancare nel suo palmarès», dicono per lusingarlo.