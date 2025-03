Iltempo.it - Il fantoccio choc a Poggio Mirteto: Meloni diventa "Barbi Fascio di Luce"

di": è questa l'etichetta che campeggiava sulla scatola che faceva da cornice al "bammoccio" di cartapesta con le sembianze della premier Giorgiarealizzato per il Carnevalone Liberato di. Riproposto in versione bambola della Mattel ma con caratteristiche fisiche chiaramente riconducibili alla leader di Fratelli d'Italia (capelli biondi, occhi chiari e giacca elegante grigia) e un dettaglio (il braccio alzato) che evocava le accuse di ritorno al fascismo mosse alla stessa, il-presidente del Consiglio, al termine dei festeggiamenti andati avanti per tutta la giornata in Piazza Martiri della Libertà, è stato bruciato di fronte a una marea di gente. Un'azione, questa, che si inserisce in un clima di tensione aizzato dalla galassia antagonista ormai da tempo.