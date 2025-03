Lanazione.it - Il derby finisce in parità. Lo Sicco determinante

GROSSETOIldella Maremma dai due voltiin: primo tempo di studio e ripresa più vivace. Motivazioni opposte avevano le due squadre che presentavano diversi ex. il Grosseto di mister Consonni doveva uscire dalla crisi culminata nella sconfitta di Trestina mentre il Follonicagavorrano del tecnico Masi voleva proseguire la serie positiva. E alla fine ne è uscito un match caratterizzato da un primo tempo mediocre, dal punto di vista tattico, e con una ripresa più interessante. L’avvio della gara è stimolante per i biancorossi di casa e fa ben sperare. Dopo due minuti, infatti, il Grosseto passa in vantaggio. Senigagliesi raccoglie un pallone sulla sinistra converge al centro e da fuori area lascia partire un bolide che lascia di stucco il portiere Antonini. Colpiti a freddo i minerari, in completo giallo, cercano di reagire, ma non riescono a trovare sbocchi positivi.